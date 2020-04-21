В Донецкой обасти зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом

21 апреля Мариупольская ПЦР-лаборатория подтвердила наличие коронавирус еще у двух жительниц Мариуполя - 44-х и 64 лет. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке .

"44-летняя женщина - из числа ранее инфицированных, где инфицировалась 64-летняя пациентка, сейчас устанавливается.По информации медиков, состояние здоровья обеих женщин удовлетворительное", - написал глава ДонОГА.

Таким образом в Донецкой области с начала карантина зафиксировано 18 случаев коронавирусной болезни:

11 в Мариуполе,

2 в Дружковке,

по одному в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде, Славянске и Константиновке.

Из 18 случаев 1 летальный, 10 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение.

Павел Кириленко обратился к жителям области с просьбой не нарушать правил карантина, оставаясь дома, и не подвергать опасности ни себя, ни окружающих.