В Донецкой обасти зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом

|21 апреля 2020
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21 апреля Мариупольская ПЦР-лаборатория подтвердила наличие коронавирус еще у двух жительниц Мариуполя - 44-х и 64 лет. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке.
"44-летняя женщина - из числа ранее инфицированных, где инфицировалась 64-летняя пациентка, сейчас устанавливается.По информации медиков, состояние здоровья обеих женщин удовлетворительное", - написал глава ДонОГА.
Таким образом в Донецкой области с начала карантина зафиксировано 18 случаев коронавирусной болезни:
Из 18 случаев 1 летальный, 10 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение.
Павел Кириленко обратился к жителям области с просьбой не нарушать правил карантина, оставаясь дома, и не подвергать опасности ни себя, ни окружающих.
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• В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений
• Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом
20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
• Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно
18 апреля 2020
• Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ
• В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры
• В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
• В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи
• В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
• В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни
• В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода
17 апреля 2020
• В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона
• Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников
16 апреля 2020
• Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса
• Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума
• Какие существуют способы исправления прикуса
• Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных
• В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс
• В конце апреля платежные системы могут остановить работу
15 апреля 2020
• Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок
• Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов
• В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
• В Славянске паски продаются уже освященные
• Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ
• Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт
• Как правильно выбрать кондиционер
• Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы
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Комментарии к статье «В Донецкой обасти зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом»
21 апреля Мариупольская ПЦР-лаборатория подтвердила наличие коронавирус еще у двух жительниц Мариуполя - 44-х и 64 лет. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке.