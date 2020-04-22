Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая. Об этом сообщил на заседании Правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом, и он может наступить в начале мая.

Он добавил, что по расчетам Академии наук, пик ожидается в промежутке между 3 и 8 мая.

"Будем продлевать карантин до этой даты", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.​

Он заверил, что у Правительства есть “очень четкий план” выхода из карантина, который “состоит из 5 этапов”.

“Есть стартовая точка реализации этого плана. Мы ее условно можем назвать “день К” – день окончания карантина. Начало реализации нашего плана мы сможем запустить при условии благоприятной эпидемиологической ситуации. Согласно нашим прогнозам, этот день должен наступить 11 мая”, – рассказал премьер.

"Украина непременно вернется к привычному ритму жизни, но угроза, к сожалению, в ближайшее время не исчезнет. И мы вместе со всем миром должны научиться жить в новых условиях", - добавил Шмыгаль.