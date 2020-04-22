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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала
22 апреля 2020 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Состояние владельца холдинга СКМ Рината Ахметова за семь лет сократилось с $22,4 млрд до $4,26 млрд, или на 80%, подсчитали в Bloomberg.

Согласно рейтингу, за последний год Ахметов потерял около $1,78 млрд. При этом, он единственный украинец в рейтинге, порог входа в который - капитал в $3,77 млрд.

Сейчас задача Ахметова, по мнению агентства, состоит в сохранении бизнеса на плаву, поскольку пандемия коронавируса обваливает цены на промышленные товары.

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Состояние владельца холдинга СКМ Рината Ахметова за семь лет сократилось с $22,4 млрд до $4,26 млрд, или на 80%, подсчитали в Bloomberg.

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