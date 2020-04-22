В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19

В Донецкой области из 18 больных коронавирусом 10 уже вылечились. Об этом сообщили в Донецкой областной государственной администрации.

Сообщается, что большинство случаев заболевания выявлены в Мариуполе - 11 больных, 2 случая зафиксированы в Дружковке, по 1 - в Бахмуте, Белозерском, Мирнограде, Славянске и Константиновке.

"Из этих случаев 1 летальный (г.. Дружковка), и 10 человек, которые выздоровели. Остальные - продолжают лечение", - сообщили в ОГА.