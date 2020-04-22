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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19
22 апреля 2020 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Донецкой области из 18 больных коронавирусом 10 уже вылечились. Об этом сообщили в Донецкой областной государственной администрации.

Сообщается, что большинство случаев заболевания выявлены в Мариуполе - 11 больных, 2 случая зафиксированы в Дружковке, по 1 - в Бахмуте, Белозерском, Мирнограде, Славянске и Константиновке.

"Из этих случаев 1 летальный (г.. Дружковка), и 10 человек, которые выздоровели. Остальные - продолжают лечение", - сообщили в ОГА.
По материалам: РБК-Украина

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В Донецкой области из 18 больных коронавирусом 10 уже вылечились. Об этом сообщили в Донецкой областной государственной администрации.

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