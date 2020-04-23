В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры

Два врача и четыре медсестры заразились коронавирусной инфекцией в Донецкой области. Об этом сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко в ходе пресс-конференции в Краматорске в среду, 22 апреля.

«Среди медицинских работников, к сожалению, есть лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. Это два врача и четыре медсестры или фельдшера», - рассказал Александр Педенко.

По информации и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» Василия Гончаренко, причин заражения медицинских работников коронавирусом несколько, они изучаются.

«Где-то происходит заражение от контактных лиц, где-то от того, что врачи работают с коронавирусными больными. Также может быть не соблюдение каких-то правил медработниками», - сказал Гончаренко.