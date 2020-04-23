Обзор букмекерской конторы GGBet

Букмекер GGBet является первой официальной конторой принимающей ставки на киберспорт на территории России. Эта молодая, но активная БК имеет оптимальные условия для пользователей. После регистрации и процедуры верификации открывается доступ к огромному количеству различных событий с высокими коэффициентами и довольно низкой маржой, что повышает возможности крупного выигрыша.

Характеристика

Букмекер GGBet работает с официального сайта через ПК, мобильной версии в брауезере, мобильного приложения для смартфонов или планшетов. Многочисленные бонусные программы и промокоды для получения подарков радуют беттеров. Официальный сайт в России начал работать относительно недавно и все еще предполагает использование зеркала для ускорения процесса совершения ставок. GGBet имеет официальную регистрацию в России в качестве букмекерской конторы.

Линия и роспись

Основной специализацией GGBet является киберспорт. Именно в этом направлении представлена самая широкая линия. Здесь можно найти все основные по значимости турниры и много второстепенных турниров по компьютерным играм. Конечно, представлены тут ставки и на обычный спорт, от футбола и тенниса до регби и ММА.

Роспись отличается огромным количеством коэффициентов. Много различных вариантов по совершению ставок в режиме прематч, лайв, аутрайт. Ивенты оснащены фильтрами в зависимости от категории. Очень удобная и подробная статистика вместе с высоким качеством онлайн-трансляций позволяет совершать ставки в режиме лайв. Сайт имеет интуитивно понятный и простой интерфейс, который поддерживается браузерной версией и мобильными приложениями на базе операционных систем Android и iOS.

Финансы и бонусы

Особенности финансовой политики букмекера GGBet:

огромный выбор методов пополнения депозита и получения выплат;

высокая скорость зачисления средств на депозит;

высокая скорость обработки заявок на вывод;

минимальные пороговые значения для пополнения и вывода;

максимальные лимиты на вывод средств в день и в месяц.

Лояльные условия дополняются огромным вниманием к безопасности данных пользователей и их средствам, а также платежным транзакциям. С этой целью используются все современные средства защиты данных.

Бонусные программы букмекера GGBet: