В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19

Три новых случая COVID-19 обнаружили сегодня, 23 апреля в Донецкой области в результате ПЦР-исследования. Пациенты из разных городов и разного возраста: 28-летний мужчина из Николаевки, 43-летняя женщина из Покровская, 60-летняя женщина из Константиновки.

Объединяет их то, что они вернулись из-за границы, с Российской Федерации. Именно поэтому в установленном порядке им было проведено тестирование.

Все эти люди по возвращении находились на самоизоляции. У всех болезнь протекала и протекает бессимптомно, в легкой форме, поэтому лечение они сейчас получают амбулаторно.

Павел Кириленко, в очередной раз обращается к жителям области: не нарушайте условий карантина. Вы можете быть носителем вируса, даже не подозревая этого. Помните об этом и не подвергайте опасности ни себя, ни других.