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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
23 апреля 2020 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сорок шесть территориальных громад вошли в проект перспективного плана формирования ОТГ Донецкой области. Об этом в ходе заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации в четверг рассказала директор департамента информационной и внутренней политики ДонОГА Наталья Чукова, - сообщает корреспондент "ОстроВа".

«Первая редакция перспективного плана развития громад области была утверждена и одобрена Кабинетом министров Украины в мае прошлого года, но с учетом предложений органов местного самоуправления и проведенных консультаций с общественностью в марте этого года, в план вносились изменения. Так, предусмотрено создание 46 ОТГ на подконтрольной украинскому правительству территории области», - рассказала Наталья Чукова.

Она отметила, что вопрос о согласовании формирования громад Донетчины будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

Всего на территории области будет 25 городских, 12 поселковых и 9 сельских громад.

«На сегодня 20 громад области приняли окончательные решения относительно объединения. Из них 13 – уже созданы, 7 – ожидают решения Центральной избирательной комиссии. В 11 ОТГ прошли первые местные выборы», - дополнила Чукова.

При этом, согласно перспективному плану, временно неподконтрольную территорию региона разделили на 20 потенциальных ОТГ.

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Сорок шесть территориальных громад вошли в проект перспективного плана формирования ОТГ Донецкой области. Об этом в ходе заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации в четверг рассказала директор департамента информационной и внутренней политики ДонОГА Наталья Чукова, - сообщает корреспондент "ОстроВа".

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