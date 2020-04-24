В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа

Украина станет одной из первых трех стран мира, в которых заработает Learning Passport - глобальная образовательная онлайн-платформа, которую запускают ЮНИСЕФ и Microsoft. Планируется, что онлайн сервис заработает уже в мае 2020 года.Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Платформа Learning Passport – результат партнерства между ЮНИСЕФ, Microsoft и Кембриджским университетом.

"Школы закрываются, дети становятся изолированными, испытывают страх и тревожность – последствия этой пандемии влияют на детей во всем мире. Адаптация платформы Learning Passport – это напоминание о том, как много мы можем достичь для детей вместе с нашими партнерами во времена, когда кризис углубляется на глобальном уровне",

– отметила Генриетта Фор, исполнительная директор ЮНИСЕФ.

Сначала платформу разработали для дистанционного онлайн-образования детей беженцев и переселенцев, а ее запуск был запланирован на 2020 год. Однако функционал ресурса значительно расширили, чтобы помочь в дистанционном обучении ученикам и студентам во время карантина.

По последним данным ЮНЕСКО, 1,5 млрд учащихся и студентов в 190 странах испытывают на себе последствия закрытия школ. Сейчас все страны, где учебную программу можно преподавать дистанционно, смогут организовать онлайн-обучение для детей и молодежи, у которых есть необходимое оборудование дома.

Для каждой страны платформа предоставляет онлайн-ресурсы учебной программы и дополнительные материалы на родном языке. Эти материалы отобраны экспертами, чтобы наилучшим образом обеспечить потребности учащихся и преподавателей.