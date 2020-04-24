|24 апреля 2020
|Просмотров: 52
|
Украина станет одной из первых трех стран мира, в которых заработает Learning Passport - глобальная образовательная онлайн-платформа, которую запускают ЮНИСЕФ и Microsoft. Планируется, что онлайн сервис заработает уже в мае 2020 года.Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.
Платформа Learning Passport – результат партнерства между ЮНИСЕФ, Microsoft и Кембриджским университетом.
"Школы закрываются, дети становятся изолированными, испытывают страх и тревожность – последствия этой пандемии влияют на детей во всем мире. Адаптация платформы Learning Passport – это напоминание о том, как много мы можем достичь для детей вместе с нашими партнерами во времена, когда кризис углубляется на глобальном уровне",
– отметила Генриетта Фор, исполнительная директор ЮНИСЕФ.
Сначала платформу разработали для дистанционного онлайн-образования детей беженцев и переселенцев, а ее запуск был запланирован на 2020 год. Однако функционал ресурса значительно расширили, чтобы помочь в дистанционном обучении ученикам и студентам во время карантина.
По последним данным ЮНЕСКО, 1,5 млрд учащихся и студентов в 190 странах испытывают на себе последствия закрытия школ. Сейчас все страны, где учебную программу можно преподавать дистанционно, смогут организовать онлайн-обучение для детей и молодежи, у которых есть необходимое оборудование дома.
Для каждой страны платформа предоставляет онлайн-ресурсы учебной программы и дополнительные материалы на родном языке. Эти материалы отобраны экспертами, чтобы наилучшим образом обеспечить потребности учащихся и преподавателей.
24 апреля 2020
• Рада отменила штрафные баллы для водителей
• Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года
• Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа
• В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа
23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
• В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19
• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
• В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19
• Обзор букмекерской конторы GGBet
• В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина
• В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19
22 апреля 2020
• Кабмин установил пособие по частичной безработице
• Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса
• 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина
• Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала
• Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая
21 апреля 2020
• В Донецкой области пересчитали переселенцев
• В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом
• Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода
• В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений
• Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом
20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
• Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно
18 апреля 2020
• Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ
• В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры
• В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
• В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи
• В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
• В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни
— 24 апреля 2020 —
Верховная Рада приняла законопроект № 2809, который предусматривает отмену штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматичном режиме. "За" проголосовали 302 народных депутата.
— 24 апреля 2020 —
Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве умерших по отдельным причинам смерти в январе-феврале 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.
— 23 апреля 2020 —
Сорок шесть территориальных громад вошли в проект перспективного плана формирования ОТГ Донецкой области. Об этом в ходе заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации в четверг рассказала директор департамента информационной и внутренней политики ДонОГА Наталья Чукова, - сообщает корреспондент "ОстроВа".
— 23 апреля 2020 —
Три новых случая COVID-19 обнаружили сегодня, 23 апреля в Донецкой области в результате ПЦР-исследования. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Приветствую, гость! Вход
24 апреля 2020
• Рада отменила штрафные баллы для водителей
• Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года
• Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа
• В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа
23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
• В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19
• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
• В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19
• Обзор букмекерской конторы GGBet
• В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина
• В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19
22 апреля 2020
• Кабмин установил пособие по частичной безработице
• Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса
• 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина
• Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала
• Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая
21 апреля 2020
• В Донецкой области пересчитали переселенцев
• В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом
• Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода
• В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений
• Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом
20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
• Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно
18 апреля 2020
• Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ
• В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры
• В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
• В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи
• В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
• В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа»
Украина станет одной из первых трех стран мира, в которых заработает Learning Passport - глобальная образовательная онлайн-платформа, которую запускают ЮНИСЕФ и Microsoft. Планируется, что онлайн сервис заработает уже в мае 2020 года.Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.