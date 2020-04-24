 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Рада отменила штрафные баллы для водителей
24 апреля 2020 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Верховная Рада приняла законопроект № 2809, который предусматривает отмену штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматичном режиме. "За" проголосовали 302 народных депутата.

"Проектом акта предлагается исключить из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, что по состоянию на сейчас, каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (с дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начисляется 150 баллов.

В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

С принятием этого закона, штрафы нужно будет оплачивать деньгами.
По материалам: 112.UA

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

24 апреля 2020

Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

Рада отменила штрафные баллы для водителей

Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года

Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа

В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа

23 апреля 2020

В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад

Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен

В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19

В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры

В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19

Обзор букмекерской конторы GGBet

В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина

В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19

22 апреля 2020

Кабмин установил пособие по частичной безработице

Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса

2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина

Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала

Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая

21 апреля 2020

В Донецкой области пересчитали переселенцев

В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом

Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода

В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений

Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом

20 апреля 2020

Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат

В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом

Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно

18 апреля 2020

Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ

В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры

В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19

В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи

В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина

Также в разделе

Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года

— 24 апреля 2020 —

Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве умерших по отдельным причинам смерти в январе-феврале 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

Читать далее ⇒

В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа

— 24 апреля 2020 —

Украина станет одной из первых трех стран мира, в которых заработает Learning Passport - глобальная образовательная онлайн-платформа, которую запускают ЮНИСЕФ и Microsoft. Планируется, что онлайн сервис заработает уже в мае 2020 года.Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Читать далее ⇒

В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад

— 23 апреля 2020 —

Сорок шесть территориальных громад вошли в проект перспективного плана формирования ОТГ Донецкой области. Об этом в ходе заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации в четверг рассказала директор департамента информационной и внутренней политики ДонОГА Наталья Чукова, - сообщает корреспондент "ОстроВа".

Читать далее ⇒

В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19

— 23 апреля 2020 —

Три новых случая COVID-19 обнаружили сегодня, 23 апреля в Донецкой области в результате ПЦР-исследования. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Рада отменила штрафные баллы для водителей»

Верховная Рада приняла законопроект № 2809, который предусматривает отмену штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматичном режиме. "За" проголосовали 302 народных депутата.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19

В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа

Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен

В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода

Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно

Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

24 апреля 2020

Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

Рада отменила штрафные баллы для водителей

Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года

Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа

В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа

23 апреля 2020

В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад

Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен

В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19

В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры

В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19

Обзор букмекерской конторы GGBet

В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина

В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19

22 апреля 2020

Кабмин установил пособие по частичной безработице

Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса

2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина

Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала

Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая

21 апреля 2020

В Донецкой области пересчитали переселенцев

В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом

Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода

В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений

Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом

20 апреля 2020

Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат

В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом

Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно

18 апреля 2020

Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ

В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры

В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19

В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи

В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top