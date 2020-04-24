Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек

Почти 4,5 тысяч человек прошли экспресс-тестирование на COVID-19 в Донецкой области. Об этом во время пресс-конференции в Краматорске 24 апреля сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«За минувшие сутки было сделано 432 быстрых теста. Всего с момента их появления в области, – 4474 экспресс-теста. За сутки также сделан 81 тест на основе полимеразной цепной реакции», - сказал Александр Педенко.

С момента работы ПЦР-лабораторий в Славянске и Мариуполе проведено 717 исследований биоматериалов.

На сегодня в Донецкой области зарегистрировано 24 заражения коронавирусной инфекцией:

13 человек – в Мариуполе,

по 2 – в Славянске, Константиновке и Дружковке,

по 1 – в Бахмуте, Белозерском, Дружковке, Мирнограде, Покровске и Николаевке.

Из них 1 летальный случай, 10 человек выздоровели.