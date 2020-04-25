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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус
25 апреля 2020 Просмотров: 21 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Коронавирус распадается при воздействии различных элементов в воздухе и погибает от высокой температуры и влажности, а также ультрафиолетового света. Таким образом распространение вируса может уменьшиться в течение летних месяцев.

Об этом свидетельствуют новые лабораторные данные, представленные на пресс-брифинге целевой группы по COVID-19 в Белом доме в США, передает The Washington Post.

Выводы американских ученых в значительной степени соответствуют другим глобальным лабораторным исследованиям, согласно которым новый коронавирус не выживает долго на определенных поверхностях и в воздухе при воздействии большого количества ультрафиолетового света и в теплых и влажных условиях.

"Итак, если мы посмотрим на 18-часовой период полураспада (измерение времени, которое требуется для уменьшения вируса вдвое) то что вы в основном говорите, это то, что каждые 18 часов жизнь вируса уменьшается вдвое. Так что если вы начнете с тысячи частиц вируса, то через 18 часов вы снизитесь до 500, а через 18 часов после этого вы уменьшите до 250 и так далее", - пояснил исполняющий обязанности заместителя министра науки и технологий Министерства национальной безопасности США Уильям Брайан.

Так, период полураспада вируса при отсутствии солнечного света (в помещении) снижается с 18 часов до 1 часа, когда температура поднимается от комнатной (21-24 градусов) до 35 градусов, а влажность увеличивается с 20 до 80 процентов.

Этот вывод относится к вирусу при контакте с непористыми поверхностями, такими как дверные ручки.

При добавлении солнечного света период полураспада вируса уменьшается с 6 часов до 2 минут при температуре 21-24 градусов и влажности 80 процентов.

Лабораторный эксперимент также показал, что когда находящийся в воздухе вирус при температуре 21-24 градусов подвергается воздействию солнечного света, его период полураспада уменьшается примерно с 60 минут до 1,5 минуты.

"В условиях, которые мы тестировали до настоящего времени, вирус в каплях слюны лучше всего выживает в закрытых и сухих условиях. ...Вирус умирает быстрее всего при наличии прямых солнечных лучей", - резюмировал Брайан.

По его словам, на улице вирус на поверхности детской площадки под воздействием прямых солнечных лучей быстро умрет, но может дольше выживать в тени.

"Для нас было бы безответственно сказать, что лето убьет вирус", - отметил Брайан и назвал летние условия возможностью ускорить борьбу с COVID-19 и не прибегать при этом к жестким карантинным мерам.

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Комментарии к статье «Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус»

Коронавирус распадается при воздействии различных элементов в воздухе и погибает от высокой температуры и влажности, а также ультрафиолетового света. Таким образом распространение вируса может уменьшиться в течение летних месяцев.

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