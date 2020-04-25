Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус

|25 апреля 2020
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Коронавирус распадается при воздействии различных элементов в воздухе и погибает от высокой температуры и влажности, а также ультрафиолетового света. Таким образом распространение вируса может уменьшиться в течение летних месяцев.
Об этом свидетельствуют новые лабораторные данные, представленные на пресс-брифинге целевой группы по COVID-19 в Белом доме в США, передает The Washington Post.
Выводы американских ученых в значительной степени соответствуют другим глобальным лабораторным исследованиям, согласно которым новый коронавирус не выживает долго на определенных поверхностях и в воздухе при воздействии большого количества ультрафиолетового света и в теплых и влажных условиях.
"Итак, если мы посмотрим на 18-часовой период полураспада (измерение времени, которое требуется для уменьшения вируса вдвое) то что вы в основном говорите, это то, что каждые 18 часов жизнь вируса уменьшается вдвое. Так что если вы начнете с тысячи частиц вируса, то через 18 часов вы снизитесь до 500, а через 18 часов после этого вы уменьшите до 250 и так далее", - пояснил исполняющий обязанности заместителя министра науки и технологий Министерства национальной безопасности США Уильям Брайан.
Так, период полураспада вируса при отсутствии солнечного света (в помещении) снижается с 18 часов до 1 часа, когда температура поднимается от комнатной (21-24 градусов) до 35 градусов, а влажность увеличивается с 20 до 80 процентов.
Этот вывод относится к вирусу при контакте с непористыми поверхностями, такими как дверные ручки.
При добавлении солнечного света период полураспада вируса уменьшается с 6 часов до 2 минут при температуре 21-24 градусов и влажности 80 процентов.
Лабораторный эксперимент также показал, что когда находящийся в воздухе вирус при температуре 21-24 градусов подвергается воздействию солнечного света, его период полураспада уменьшается примерно с 60 минут до 1,5 минуты.
"В условиях, которые мы тестировали до настоящего времени, вирус в каплях слюны лучше всего выживает в закрытых и сухих условиях. ...Вирус умирает быстрее всего при наличии прямых солнечных лучей", - резюмировал Брайан.
По его словам, на улице вирус на поверхности детской площадки под воздействием прямых солнечных лучей быстро умрет, но может дольше выживать в тени.
"Для нас было бы безответственно сказать, что лето убьет вирус", - отметил Брайан и назвал летние условия возможностью ускорить борьбу с COVID-19 и не прибегать при этом к жестким карантинным мерам.
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• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
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Комментарии к статье «Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус»
Коронавирус распадается при воздействии различных элементов в воздухе и погибает от высокой температуры и влажности, а также ультрафиолетового света. Таким образом распространение вируса может уменьшиться в течение летних месяцев.