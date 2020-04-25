В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища

|25 апреля 2020
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В Национальной полиции сообщили, что в поминальные дни посещать кладбища будет запрещено, вблизи них будут дежурить усиленные патрули полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Посещение не будет запрещено лишь в случае осуществления захоронений.
"Решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администрации при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, отдельных мест захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений", - говорится в сообщении.
Кроме этого, согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 "Относительно противодействия распространению коронавірусної болезни (COVID-19) в поминальные дни", местным органам власти рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев захоронений при условии соблюдения противоэпидемических правил.
В полиции отметили, что вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. На службу выйдут 22 тысячи силовиков, будут дежурить усиленные патрули вблизи кладбищ.
Напомним, решением Священного Синода Православной церкви Украины поминальные обряды были перенесены на Троицкую родительскую поминальную субботу - 6 июня 2020 года.
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• Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа
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23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
• В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19
• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
• В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19
• Обзор букмекерской конторы GGBet
• В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина
• В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19
22 апреля 2020
• Кабмин установил пособие по частичной безработице
• Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса
• 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина
• Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала
• Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая
21 апреля 2020
• В Донецкой области пересчитали переселенцев
• В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом
• Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода
• В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений
• Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом
20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
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Комментарии к статье «В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища»
В Национальной полиции сообщили, что в поминальные дни посещать кладбища будет запрещено, вблизи них будут дежурить усиленные патрули полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.