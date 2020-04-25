В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства. Об этом 25 апреля на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Уже начались поставки ПЦР-систем от украинского производителя. Первую поставку осуществили вчера (24 апреля). Одна ПЦР-система насчитывает почти 100 тестов. Вчера состоялась поставка 2 тыс. ПЦР-систем (200 тыс. тестов), которые сразу поехали в регионы, сегодня - еще 1 тыс. систем (около 100 тыс тестов). Завтра планируется еще 150 тыс. тестов", - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что тесты сразу отправляются в регионы и сразу начинается соответствующий процесс тестирования граждан.