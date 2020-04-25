Студенты вузов закончат учебный год дистанционно

Высшие учебные заведения Украины закончат текущий учебный год дистанционно, если ситуация с пандемией коронавируса не изменится? , сообщила и.о. министра обрарования и науки Любомира Мандзий.

"Мы предоставили рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из сложившейся ситуации, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год", - сказала она в интервью изданию "Радио Свобода".

По словам главы Минобразования, период проведения сессий не будет смещен.

"То есть преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организовано до окончания учебного года и закончить его в сроки, которые предусмотрены, организовать дистанционно сдачи экзаменов, и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, безусловно, высшие учебные заведения смогут организовать сессию в аудиториях", - пояснила она.

На таких же условиях будут проводиться выпускные экзамены в высших учебных заведениях.

"Технические возможности учреждений высшего образования были. И они могут организовать этот процесс дистанционно", - добавила Мандзий.