|25 апреля 2020
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Кабинет министров 24 апреля своим постановлением утвердил реализацию экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначениб выплаты пособия по безработице в электронной форме.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
Как отметили в пресс-службе, на онлайн-портале государственных услуг "Дiя" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице.
Для получения услуги необходимо сделать такие шаги:
Отметим, на период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается с первого дня после подачи такого заявления.
25 апреля 2020
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25 апреля 2020
• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
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• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
• В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня
• В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания
• В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства
• В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища
• Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус
24 апреля 2020
• Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек
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• Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года
• Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа
• В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа
23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
• В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19
• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
• В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19
• Обзор букмекерской конторы GGBet
• В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина
• В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19
22 апреля 2020
• Кабмин установил пособие по частичной безработице
• Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса
• 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина
• Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала
• Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая
21 апреля 2020
• В Донецкой области пересчитали переселенцев
• В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом
• Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода
• В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений
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Комментарии к статье «Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"»
Кабинет министров 24 апреля своим постановлением утвердил реализацию экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначениб выплаты пособия по безработице в электронной форме.