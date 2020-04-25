Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко

— 25 апреля 2020 —

Три новых случая COVID-19 в Донецкой области: два в Мариуполе, один в Бахмуте. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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