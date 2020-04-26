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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день

26 апреля 2020 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

25 новых случаев COVID-19 в Донецкой области: 3 - в Бахмуте, 22 - в Мариуполе. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В Мариуполе 2 случая были обнаружуны после тстирования больных пневмонией. Один случай в Бахмуте связан с пребыванием лица за рубежом. Остальные больные, как в Бахмуте, так и в Мариуполе - из круга контактов пациентов, у которых наличие коронавируса был подтвержден ранее.

Статистика по состоянию на этот час следующая: с начала объявления карантина в Донецкой области лабораторно подтверждено 52 случая COVID-19. Один из них закончился летально, 10 пациентов выздоровели, 41 - продолжает лечение.

По городам заболеваемость выглядит следующим образом:

  • в Мариуполе 37,
  • в Бахмуте - 5,
  • по два - в Славянске, Дружковке и Константиновке,
  • по одному - в Белозерске, Мирнограде, Николаевке и Покровске.

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25 новых случаев COVID-19 в Донецкой области: 3 - в Бахмуте, 22 - в Мариуполе. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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