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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В июне в школах учебного процесса не будет
26 апреля 2020 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В сентябре следующего учебного года во всех школах будет предусмотрено так называемое корректирующее обучение: учителя пройдут с учениками материал, изучение которого пришлось на карантин. Об этом в в интервью "Радио Свобода" сказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

«Чтобы учителя могли выяснить, какой материал, в каком объеме освоили их ученики, обобщить этот материал, подытожить. То есть, они должны «диагностировать» ситуацию с тем материалом, с которым ученики работали во время карантина. И это будет то время, когда учителя смогут, поняв ситуацию, объяснить, повторить и обобщить отдельные темы для того, чтобы выровнять ситуацию с освоенным учебным материалом», - сказала Мандзий.

По ее словам, учебный год в школах в дистанционной форме должен завершиться в конце мая.

«В июне точно не будет учебного процесса, будет окончание учебного года, оформление школьных документов. МОН рекомендовало сохранить привычную структуру учебного года. Учебный процесс в учебных заведениях заканчивался в последнюю неделю мая. Так в этом году. Уроки с использованием дистанционных технологий будут проходить до конца мая», - заявила она.
По материалам: Остров

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В сентябре следующего учебного года во всех школах будет предусмотрено так называемое корректирующее обучение: учителя пройдут с учениками материал, изучение которого пришлось на карантин. Об этом в в интервью "Радио Свобода" сказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

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