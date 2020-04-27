Президент Украины Владимир Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки. В среду, 29 апреля, правительство рассмотрит этот вопрос на внеочередном заседании. А уже в пятницу, 1 мая, продовольственные рынки могут открыть.

Об этом президент Украины сообщил в своем обращении 27 апреля.

"Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть - только при условии соблюдения всех правил безопасности. Рабочие места, заработок граждан, в частности малых фермеров, очень важны. Но жизнь и здоровье украинцев - превыше всего", - сообщил он.