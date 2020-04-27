 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
27 апреля 2020 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Президент Украины Владимир Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки. В среду, 29 апреля, правительство рассмотрит этот вопрос на внеочередном заседании. А уже в пятницу, 1 мая, продовольственные рынки могут открыть.

Об этом президент Украины сообщил в своем обращении 27 апреля. 

"Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть - только при условии соблюдения всех правил безопасности. Рабочие места, заработок граждан, в частности малых фермеров, очень важны. Но жизнь и здоровье украинцев - превыше всего", - сообщил он.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

27 апреля 2020

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Как лечат псориаз: основные методики

Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки

Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП

26 апреля 2020

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы

В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии

В июне в школах учебного процесса не будет

В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день

25 апреля 2020

Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"

Студенты вузов закончат учебный год дистанционно

В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27

В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня

Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко

В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания

В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства

В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища

Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус

24 апреля 2020

Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек

Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

Рада отменила штрафные баллы для водителей

Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года

Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа

В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа

23 апреля 2020

В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад

Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен

В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19

В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры

В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19

Обзор букмекерской конторы GGBet

Также в разделе

Как лечат псориаз: основные методики

— 27 апреля 2020 —

Псориаз — сложная болезнь, несмотря на то, что она не смертельна, жизнь пациента очень усложняется. Заболевание поражает кожу, появляется зуд, воспаление, покраснение и шелушение. Болезнь может возникнуть в любом возрасте и сложно поддается лечению. Чтобы лечение прошло максимально эффективно необходимо разобраться, что спровоцировало появление недуга.

Читать далее ⇒

В июне в школах учебного процесса не будет

— 26 апреля 2020 —

В сентябре следующего учебного года во всех школах будет предусмотрено так называемое корректирующее обучение: учителя пройдут с учениками материал, изучение которого пришлось на карантин. Об этом в в интервью "Радио Свобода" сказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Читать далее ⇒

В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом

— 26 апреля 2020 —

В Украине зарегистрировано почти 1700 случаев инфицирования коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национальной службы здоровья.

Читать далее ⇒

В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день

— 26 апреля 2020 —

25 новых случаев COVID-19 в Донецкой области: 3 - в Бахмуте, 22 - в Мариуполе. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки. В среду, 29 апреля, правительство рассмотрит этот вопрос на внеочередном заседании. А уже в пятницу, 1 мая, продовольственные рынки могут открыть.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии

В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19

В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания

Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП

В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня

Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы

Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

27 апреля 2020

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Как лечат псориаз: основные методики

Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки

Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП

26 апреля 2020

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы

В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии

В июне в школах учебного процесса не будет

В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день

25 апреля 2020

Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"

Студенты вузов закончат учебный год дистанционно

В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27

В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня

Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко

В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания

В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства

В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища

Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус

24 апреля 2020

Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек

Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

Рада отменила штрафные баллы для водителей

Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года

Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа

В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа

23 апреля 2020

В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад

Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен

В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19

В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры

В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19

Обзор букмекерской конторы GGBet

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top