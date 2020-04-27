|27 апреля 2020
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки. В среду, 29 апреля, правительство рассмотрит этот вопрос на внеочередном заседании. А уже в пятницу, 1 мая, продовольственные рынки могут открыть.
Об этом президент Украины сообщил в своем обращении 27 апреля.
"Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть - только при условии соблюдения всех правил безопасности. Рабочие места, заработок граждан, в частности малых фермеров, очень важны. Но жизнь и здоровье украинцев - превыше всего", - сообщил он.
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• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
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• В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день
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• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
• Студенты вузов закончат учебный год дистанционно
• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
• В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня
• Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко
• В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания
• В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства
• В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища
• Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус
24 апреля 2020
• Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек
• Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет
• Рада отменила штрафные баллы для водителей
• Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года
• Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа
• В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа
23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
• В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19
• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
• В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19
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Комментарии к статье «Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки. В среду, 29 апреля, правительство рассмотрит этот вопрос на внеочередном заседании. А уже в пятницу, 1 мая, продовольственные рынки могут открыть.