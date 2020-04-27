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Бездумная исполнительность

Как лечат псориаз: основные методики

Татьяна Ковалева
27 апреля 2020 Просмотров: 33  

Псориаз — сложная болезнь, несмотря на то, что она не смертельна, жизнь пациента очень усложняется. Заболевание поражает кожу, появляется зуд, воспаление, покраснение и шелушение. Болезнь может возникнуть в любом возрасте и сложно поддается лечению. Чтобы лечение прошло максимально эффективно необходимо разобраться, что спровоцировало появление недуга.

Псориаз очень изучаемая болезнь, но при этом специалисты так и не пришли к единому ответу, почему она возникает. Заболевание не инфекционное, поскольку вызвано реакцией иммунной системы, которая в свою очередь ведет к нарушению работы клеток кожного покрова. При нормальных условиях жизненный цикл клетки состоит из 35 дней. Когда человек болен псориазом, его клетки делятся с очень высокой скоростью, и цикл сокращается до 3-5 дней.

Как лечат псориаз на начальном этапе

Уже после первичного осмотра специалист может поставить правильный диагноз и назначить необходимые препараты. В большинстве случаев, схема по которой будет осуществляться терапия зависит от тяжести и величины пораженных участков тела. В легких случаях прописывают средства для наружного нанесения (мазь, крем), а также назначают специальную диету. Она направлена на нормализацию кислотно-щелочного баланса, улучшение работы обменных процессов организма, а также нормализацию желудочно-кишечного тракта. Бороться с недугом самостоятельно — бессмысленно и неэффективно, ведь необходим комплексный подход к решению проблемы, а его может обеспечить только дерматолог. Записаться на первичный прием к высококлассным специалистам в клинику общей дерматологии можно по ссылке — https://euroderm.com.ua/. Следует отметить, что при назначении лечения учитывается стадия заболевания, возраст, пол пациента и наличие других патологий.

Главная задача при лечении — облегчить симптомы и максимально продлить период ремиссии, поскольку полностью излечиться практически невозможно.

Способы лечения псориаза

Если болезнь поразила более 3% кожного покрова тела, это считается более сложная форма. В таких случаях проводят физиотерапию. Лекарственные средства, которые используют, предназначенные для внутреннего употребления, они имеют определенную токсичность. В том случае, когда перечисленные выше методы не действуют, доктор назначает гормональные средства.

Медикаментозное лечение длиться не менее полугода, возможны побочные реакции. Если у вас наблюдается тошнота, рвота, головокружение нужно срочно обратиться к врачу. Чаще всего для применяют такие препараты:

  • Мази с витаминами D3, A и E.
  • Иммуносупрессоры.
  • Глюкокортикостероиды.
  • Инновационные инъекции.

Лечение направлено на снижение воспалительных процессов, уменьшение зуда, восстановление кожного покрова.

Как сделать терапию более эффективной?

Соблюдайте простые правила, которые помогут значительно улучшить эффект от терапии, а также ускорить восстановительный процесс:

Не нервничайте, особенно по пустякам. Кожный покров — это отличный индикатор нервной системы человека. В современном мире люди постоянно подвергаются стрессам, но им нужно научиться противостоять. Хорошо помогает медитация, мастер-классы по декупажу, готовке, рисованию, активные игры, спорт на свежем воздухе, спокойные прогулки и SPA-процедуры. Выбирайте то занятие, которое приносит вам больше всего радости.

Следите за своим здоровьем. Не переохлаждайтесь, не запускайте болезни и проходите полный медосмотр 1 раз в год. Таким образом вы всегда будете знать, что происходит с вашим организмом, о чем стоит позаботиться. К тому же, выявление даже сложной болезни на ранней стадии позволяет в разы быстрее вылечиться.

Отдыхайте с пользой. По возможности берите путевки в санаторий. Грязевые ванны, специальные процедуры, минеральные воды улучшают состояние здоровья.

Откажитесь от жестких мочалок, щеток, полотенец и обычного мыла. Отдайте предпочтение мягким мочалкам и жидкому мылу, которые не будут сильно травмировать кожу.

Натуральные ткани. Носите удобные вещи из мягких натуральных материалов. Одежда не должны быть в облипку.

Откажитесь от вредных привычек, таких как курение и употребление алкогольных напитков.

Только при комплексном подходе вы сможете достигнуть положительного результата.

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