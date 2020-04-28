Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск

Журналист Богдан Андриюк сообщил в Facebook, что завод по производству искусственных полей переезжает в Краматорск. Он отметил, что большую часть оборудование уже вывезли.

«Согласно моей информации — знаменитый, успешный и перспективный завод по изготовлению искусственных полей от УАФ физически переезжает. Большую часть оборудования уже вывезли. В город Краматорск. Завод уже давно совсем не работает, и для УАФ дорого платить за него даже аренду под Киевом», — написал Андриюк в Facebook.

Журналист предполагает, что это связано с дружбой председателя федерации футбола Донецкой области Максима Ефимова с главой УАФ Андреем Павелко:

«Поэтому логично предположить, завод переедет чтобы не платить аренду вообще. Или платить какую-то символическую сумму" - написал Андриюк.