Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"

|28 апреля 2020
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44 новых автомобилей Peugeot и Ford пополнили автопарки станций медицинской помощи Донецкой области - в Волновахе, Константиновке, Краматорске, Мариуполе и Славянске. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.
Авто приобрели для КНП «Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» и его подразделений на условиях софинансирования: 75% поступило из государственного, 25% - из областного бюджетов.
Новенькие машины "скорой помощи" укомплектованы современным медицинским оборудованием. Стоимость одного автомобиля составляет 1млн 900 тысяч гривен. Три авто из общего числа стоят свыше 3 млн грн: это реанимобили, оборудованные в том числе и аппаратами искусственной вентиляции легких, что является особенно важным при нынешней пандемии коронавирус.
Все машины и медоборудование соответствуют отечественным и европейским стандартам качества.
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• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
26 апреля 2020
• Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
• В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале
• В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день
25 апреля 2020
• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
• Студенты вузов закончат учебный год дистанционно
• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
• В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня
• Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко
• В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания
• В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства
• В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища
• Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус
24 апреля 2020
• Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек
• Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет
• Рада отменила штрафные баллы для водителей
• Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года
• Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа
• В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа
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44 новых автомобилей Peugeot и Ford пополнили автопарки станций медицинской помощи Донецкой области - в Волновахе, Константиновке, Краматорске, Мариуполе и Славянске. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.