Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"

44 новых автомобилей Peugeot и Ford пополнили автопарки станций медицинской помощи Донецкой области - в Волновахе, Константиновке, Краматорске, Мариуполе и Славянске. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

Авто приобрели для КНП «Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» и его подразделений на условиях софинансирования: 75% поступило из государственного, 25% - из областного бюджетов.

Новенькие машины "скорой помощи" укомплектованы современным медицинским оборудованием. Стоимость одного автомобиля составляет 1млн 900 тысяч гривен. Три авто из общего числа стоят свыше 3 млн грн: это реанимобили, оборудованные в том числе и аппаратами искусственной вентиляции легких, что является особенно важным при нынешней пандемии коронавирус.

Все машины и медоборудование соответствуют отечественным и европейским стандартам качества.