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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
29 апреля 2020 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

16 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение этих суток, Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По городам заболеваемость выглядит следующим образом:

  • 10 - в Мариуполе
  • 2 - в Мангуше
  • 2 - в Краматорске
  • 1 - в Бахмуте
  • 1 - в Константиновке

Пациенты из Мариуполя и Мангуша - из круга контактных лиц из областной больницы интенсивного лечения (г. Мариуполь). Среди них - один медработник и 4-летний ребенок.

Случаи, выявленные в Краматорске, Бахмуте и Константиновке, связанные с пребыванием за рубежом. Трое человек прибыло из России (один краматорский, бахмутский и константиновский случаи), одно лицо (второй краматорский случай) - из Италии.

Таким образом, с момента объявления карантина имеем 68 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 1 закончился летально, 11 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение.

"Пик заболеваемости мы еще не прошли, а потому подчеркиваю необходимость соблюдать условия карантина и заботиться о своей безопасности и безопасности других", - добавил Павел Кириленко.

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16 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение этих суток, Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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