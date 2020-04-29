В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни

16 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение этих суток, Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По городам заболеваемость выглядит следующим образом:

10 - в Мариуполе

2 - в Мангуше

2 - в Краматорске

1 - в Бахмуте

1 - в Константиновке

Пациенты из Мариуполя и Мангуша - из круга контактных лиц из областной больницы интенсивного лечения (г. Мариуполь). Среди них - один медработник и 4-летний ребенок.

Случаи, выявленные в Краматорске, Бахмуте и Константиновке, связанные с пребыванием за рубежом. Трое человек прибыло из России (один краматорский, бахмутский и константиновский случаи), одно лицо (второй краматорский случай) - из Италии.

Таким образом, с момента объявления карантина имеем 68 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 1 закончился летально, 11 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение.

"Пик заболеваемости мы еще не прошли, а потому подчеркиваю необходимость соблюдать условия карантина и заботиться о своей безопасности и безопасности других", - добавил Павел Кириленко.