У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц

Более 160 контактных лиц обнаружили у пациента в Бахмуте, у которого COVID-19 был выявлен 25 апреля. Об этом сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко в ходе пресс-конференции в Краматорске 29 апреля.

«Всего отработано 162 контактных лица одного пациента из Бахмута, которому лабораторно подтвердили COVID-19. Из них 47 – медицинские работники», - рассказал Александр Педенко.

По его словам, до установления диагноза мужчина обращался к медработникам, он был у семейного врача и ходил на консультации к узким специалистам.

«Все медики обследованы на быстрые и ПЦР-тесты. Два работника получили в субботу положительные результаты – это медсестра из кабинета узкого специалиста и санитарка флюорографического кабинета. Остальные медики обследованы», - добавил Педенко.

Работа по выявлению круга контактных лиц продолжается.