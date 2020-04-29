В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250

За прошедшие сутки, 28 апреля, в Украине зафиксировали 11 смертей от коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, общее количество летальных случаев возросло до 250.

"За минувшие сутки заболело 456 человек. Из них 33 ребенка и 133 медицинских работника. Госпитализированы 113 человек. 11 летальных случаев", - заявил Степанов.

Напомним, ранее в Минздраве обнародовали статистику смертности от коронавируса. Так, подавляющее большинство умерших в Украине имели сопутствующие болезни. При этом большинство летальных случаев произошли у людей старше 65 лет.