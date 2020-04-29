|29 апреля 2020
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За прошедшие сутки, 28 апреля, в Украине зафиксировали 11 смертей от коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.
Таким образом, общее количество летальных случаев возросло до 250.
"За минувшие сутки заболело 456 человек. Из них 33 ребенка и 133 медицинских работника. Госпитализированы 113 человек. 11 летальных случаев", - заявил Степанов.
Напомним, ранее в Минздраве обнародовали статистику смертности от коронавируса. Так, подавляющее большинство умерших в Украине имели сопутствующие болезни. При этом большинство летальных случаев произошли у людей старше 65 лет.
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— 28 апреля 2020 —
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29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
26 апреля 2020
• Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
• В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале
• В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день
25 апреля 2020
• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
• Студенты вузов закончат учебный год дистанционно
• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
• В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня
• Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко
• В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания
• В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства
• В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища
• Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус
24 апреля 2020
• Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек
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Комментарии к статье «В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250»
За прошедшие сутки, 28 апреля, в Украине зафиксировали 11 смертей от коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.