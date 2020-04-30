14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях

Четырнадцать продовольственных рынков Донецкой области приступили к работе в условиях карантина 30 апреля. Об этом во время пресс-конференции в Донецкой облгосадминистрации 30 апреля сообщила инспектор сектора мониторинга Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

«На сегодня возобновлено функционирование 14 рынков. Все спорные вопросы касательно того, должны ли какие-то рынки области открываться или нет, должны решать органы местного самоуправления», - сказала Валерия Осипец.

Соблюдение карантинных требований на рынках будут контролировать совместные патрули полицейских, инспекторов Госпродпотребслужбы, а также членов комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На территории Донецкой области насчитывается 76 зарегистрированных агропромышленных рынков. Во время действия предыдущего разрешение на работу только 24 из них выразили готовность функционировать с определенными карантинными ограничениями.