 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
30 апреля 2020 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Четырнадцать продовольственных рынков Донецкой области приступили к работе в условиях карантина 30 апреля. Об этом во время пресс-конференции в Донецкой облгосадминистрации 30 апреля сообщила инспектор сектора мониторинга Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

«На сегодня возобновлено функционирование 14 рынков. Все спорные вопросы касательно того, должны ли какие-то рынки области открываться или нет, должны решать органы местного самоуправления», - сказала Валерия Осипец.

Соблюдение карантинных требований на рынках будут контролировать совместные патрули полицейских, инспекторов Госпродпотребслужбы, а также членов комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На территории Донецкой области насчитывается 76 зарегистрированных агропромышленных рынков. Во время действия предыдущего разрешение на работу только 24 из них выразили готовность функционировать с определенными карантинными ограничениями.
По материалам: Остров

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

30 апреля 2020

Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен

Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница

14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях

29 апреля 2020

В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250

У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц

Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе

В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни

28 апреля 2020

Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"

Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск

В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха

27 апреля 2020

Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков

Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Как лечат псориаз: основные методики

Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки

В чем эффективность защитных перегородок в такси

Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП

26 апреля 2020

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы

В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии

В июне в школах учебного процесса не будет

В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день

25 апреля 2020

Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"

Студенты вузов закончат учебный год дистанционно

В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27

В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня

Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко

В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания

В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства

В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища

Также в разделе

Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница

— 30 апреля 2020 —

Выбирая парфюм, принято обращать внимание не только на аромат, но и на концентрацию. Как известно, духи – самый насыщенный вариант. Но разница между парфюмированной и туалетной водой для многих остается загадкой.

Читать далее ⇒

В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250

— 29 апреля 2020 —

За прошедшие сутки, 28 апреля, в Украине зафиксировали 11 смертей от коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Читать далее ⇒

У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц

— 29 апреля 2020 —

Более 160 контактных лиц обнаружили у пациента в Бахмуте, у которого COVID-19 был выявлен 25 апреля. Об этом сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко в ходе пресс-конференции в Краматорске 29 апреля.

Читать далее ⇒

В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни

— 29 апреля 2020 —

16 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение этих суток, Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях»

Четырнадцать продовольственных рынков Донецкой области приступили к работе в условиях карантина 30 апреля. Об этом во время пресс-конференции в Донецкой облгосадминистрации 30 апреля сообщила инспектор сектора мониторинга Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха

Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков

В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен

Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий

Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы

Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 апреля 2020

Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен

Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница

14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях

29 апреля 2020

В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250

У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц

Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе

В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни

28 апреля 2020

Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"

Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск

В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха

27 апреля 2020

Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков

Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Как лечат псориаз: основные методики

Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки

В чем эффективность защитных перегородок в такси

Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП

26 апреля 2020

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы

В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии

В июне в школах учебного процесса не будет

В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день

25 апреля 2020

Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"

Студенты вузов закончат учебный год дистанционно

В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27

В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня

Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко

В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания

В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства

В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top