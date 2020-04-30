Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница

|30 апреля 2020
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Выбирая парфюм, принято обращать внимание не только на аромат, но и на концентрацию. Как известно, духи – самый насыщенный вариант. Но разница между парфюмированной и туалетной водой для многих остается загадкой.
Парфюм состоит из спирта, ароматической композиции и воды. В зависимости от соотношения компонентов меняется формат аромата.
· Духи. Если нужна самая концентрированная композиция, выбирайте духи, они содержат до 22% ароматических веществ. Продаются в небольших флаконах, расходуются экономно, подходят, в основном, к вечерним выходам и торжественным мероприятиям.
· Парфюмированная вода. В составе до 13% душистых веществ. Лучший вариант для повседневных образов. Отличается активными сердечными нотами, шлейф также выразительный.
· Туалетная вода. До 11% ароматической композиции, самый легкий вариант парфюмерии. В такой композиции шлейфовые ноты почти не ощущаются, зато верхние довольно яркие.
В коллекции некоторых брендов, например, Lambre, один и тот же аромат может быть представлен в формате духов и парфюмированной воды. Это упрощает выбор: можно приобрести любимую композицию в нужной концентрации.
Женская парфюмированная вода звучит дольше туалетной, потому что в ней больше ароматических веществ. Но есть нюансы:
1. Многое зависит от нот. Цитрусовые и фруктовые выветриваются быстрее, чем сочные древесные или восточные.
2. На стойкость и раскрытие аромата влияет кожа человека. На увлажненной он будет оставаться дольше. Особенно, если наносить на пульсирующие места: запястье, шею, внутренний сгиб локтей.
Выбирая аромат, обязательно «слушайте» его на себе. Чаще всего парфюмированная вода действительно выигрывает в плане стойкости, но случается, что туалетная звучит дольше.
Парфюмированная вода для женщин – универсальный вариант. Недаром ее называют дневными духами, мелодия в меру яркая, при этом ненавязчивая. Можно «надевать» в офис, на прогулку и свидание, использовать в качестве дневного и вечернего варианта. Если флакон с пульверизатором, как в коллекции французских парфюмов Ламбре, и распыляет содержимое мелкими каплями, аромат расходуется экономнее и остается на коже, волосах и одежде дольше.
Туалетная вода подойдет на случаи, когда хочется совсем невесомого, едва ощутимого аромата. В спортзал, для легкой вуали на нижнем белье и для людей, которые не переносят выразительные запахи.
Женщины редко обходятся одним ароматом. Аромастилисты рекомендуют представительницам прекрасного пола составлять парфюмерный гардероб из 3-4 парфюмов: одни «нарядные» духи и несколько вариантов парфюмированной или туалетной воды. Так сможете чередовать ароматы в зависимости от настроения и ситуации. Совсем другое – мужская коллекция парфюмов, там в основе будет именно туалетная вода, которая пришла на смену одеколону.
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• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
26 апреля 2020
• Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
• В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале
• В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день
25 апреля 2020
• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
• Студенты вузов закончат учебный год дистанционно
• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
• В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня
• Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко
• В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания
• В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства
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