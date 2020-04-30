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Бездумная исполнительность

Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница

Татьяна Ковалева
30 апреля 2020 Просмотров: 118  

Выбирая парфюм, принято обращать внимание не только на аромат, но и на концентрацию. Как известно, духи – самый насыщенный вариант. Но разница между парфюмированной и туалетной водой для многих остается загадкой.

Классификация парфюмов по концентрации

Парфюм состоит из спирта, ароматической композиции и воды. В зависимости от соотношения компонентов меняется формат аромата.

· Духи. Если нужна самая концентрированная композиция, выбирайте духи, они содержат до 22% ароматических веществ. Продаются в небольших флаконах, расходуются экономно, подходят, в основном, к вечерним выходам и торжественным мероприятиям.

· Парфюмированная вода. В составе до 13% душистых веществ. Лучший вариант для повседневных образов. Отличается активными сердечными нотами, шлейф также выразительный.

· Туалетная вода. До 11% ароматической композиции, самый легкий вариант парфюмерии. В такой композиции шлейфовые ноты почти не ощущаются, зато верхние довольно яркие.

В коллекции некоторых брендов, например, Lambre, один и тот же аромат может быть представлен в формате духов и парфюмированной воды. Это упрощает выбор: можно приобрести любимую композицию в нужной концентрации.

Что лучше – парфюмированная или туалетная вода

Женская парфюмированная вода звучит дольше туалетной, потому что в ней больше ароматических веществ. Но есть нюансы:

1. Многое зависит от нот. Цитрусовые и фруктовые выветриваются быстрее, чем сочные древесные или восточные.

2. На стойкость и раскрытие аромата влияет кожа человека. На увлажненной он будет оставаться дольше. Особенно, если наносить на пульсирующие места: запястье, шею, внутренний сгиб локтей.

Выбирая аромат, обязательно «слушайте» его на себе. Чаще всего парфюмированная вода действительно выигрывает в плане стойкости, но случается, что туалетная звучит дольше.

Парфюмированная вода для женщин – универсальный вариант. Недаром ее называют дневными духами, мелодия в меру яркая, при этом ненавязчивая. Можно «надевать» в офис, на прогулку и свидание, использовать в качестве дневного и вечернего варианта. Если флакон с пульверизатором, как в коллекции французских парфюмов Ламбре, и распыляет содержимое мелкими каплями, аромат расходуется экономнее и остается на коже, волосах и одежде дольше.

Туалетная вода подойдет на случаи, когда хочется совсем невесомого, едва ощутимого аромата. В спортзал, для легкой вуали на нижнем белье и для людей, которые не переносят выразительные запахи.

Женщины редко обходятся одним ароматом. Аромастилисты рекомендуют представительницам прекрасного пола составлять парфюмерный гардероб из 3-4 парфюмов: одни «нарядные» духи и несколько вариантов парфюмированной или туалетной воды. Так сможете чередовать ароматы в зависимости от настроения и ситуации. Совсем другое – мужская коллекция парфюмов, там в основе будет именно туалетная вода, которая пришла на смену одеколону.

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