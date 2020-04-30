|30 апреля 2020
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Организаторы приняли решение разбить альтернативное шоу Евровидения-2020 на три части и анонсировали два специальных шоу, которые пройдут в те же даты, когда должны были состояться полуфиналы конкурса в Роттердаме - 12 и 14 мая. Основное шоу, как и финал, пройдет 16 мая на Youtube-канале Евровидения.
Как сообщается на сайте eurovision.tv, во время дополнительных двух шоу представят всех 41 участников и их песни в неконкурентном формате. Песни будут представлены в порядке, который был установлен официальной жеребьевкой.
Так, 12 мая в онлайн-шоу расскажут о песнях, которые были бы показаны в первом полуфинале, включая принимающую страну Нидерланды и 2 страны Большой пятерки: Германию и Италию.
А во втором онлайн-шоу, которое будет транслироваться 14 мая, будут представлены песни, отобранные для второго полуфинала, а также будут представлены остальные страны Большой пятерки: Франция, Испания и Великобритания.
Напомним, масштабное альтернативное шоу Europe Shine A Light, которое состоится 16 мая в 22:00 вместо отмененного из-за коронавируса песенного конкурса в Роттердаме, будут транслировать 46 стран. Ведущими шоу станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были вести песенный конкурс.
Представитель Украины - группа Go_A уже активно готовится к майскому шоу. Они исполнят песню "Соловей", которую готовили для конкурса, а также споют хит Love Shine а Light рок-группы Katrina and the Waves с Евровидения-1997.
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• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
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• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
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• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
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• Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
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• В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день
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• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
• Студенты вузов закончат учебный год дистанционно
• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
• В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня
• Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко
• В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания
• В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства
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Комментарии к статье «Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня»
Организаторы приняли решение разбить альтернативное шоу Евровидения-2020 на три части и анонсировали два специальных шоу, которые пройдут в те же даты, когда должны были состояться полуфиналы конкурса в Роттердаме - 12 и 14 мая. Основное шоу, как и финал, пройдет 16 мая на Youtube-канале Евровидения.