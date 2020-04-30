В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19

Новый случай коронавирусной болезни лабораторно подтвержден на Донетчине в Торецке. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

65-летняя женщина вернулась из России. Находилась на самоизоляции. Как лицо, находившееся за границей, ей было проведено ПЦР-тестирование. Результат оказался положительным.

Таким образом, по состоянию на 30 апреля с начала объявления карантина в области зафиксировано 69 случаев COVID-19.