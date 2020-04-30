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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
30 апреля 2020 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство здравоохранения Украины обнародовало топ областей, в которых показатель летальности от коронавируса, превышает средний по стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Таким образов, по состоянию на 30 апреля больше всего летальных исходов от COVID-19 зафиксировано в:

  • Ивано-Франковской (5,8%);
  • Кировоградской (4,6%);
  • Львовской (3,3%);
  • Сумской (3,9%);
  • Хмельницкой (6,1%);
  • Черниговской (8,0%);
  • Полтавской (3,0).

При этом в поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 человек (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).

При этом отмечается, что 70,5% умерших в результате осложнений коронавируса имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.

У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное. У 90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Девять человек из числа умерших в анамнезе были поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов.

При этом, по состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрировано 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса»

Министерство здравоохранения Украины обнародовало топ областей, в которых показатель летальности от коронавируса, превышает средний по стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

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