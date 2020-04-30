|30 апреля 2020
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Министерство здравоохранения Украины обнародовало топ областей, в которых показатель летальности от коронавируса, превышает средний по стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Таким образов, по состоянию на 30 апреля больше всего летальных исходов от COVID-19 зафиксировано в:
При этом в поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 человек (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).
При этом отмечается, что 70,5% умерших в результате осложнений коронавируса имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.
У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное. У 90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.
Девять человек из числа умерших в анамнезе были поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов.
При этом, по состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрировано 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19.
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• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
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• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
26 апреля 2020
• Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
• В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале
• В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день
25 апреля 2020
• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
• Студенты вузов закончат учебный год дистанционно
• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
• В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня
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Комментарии к статье «Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса»
Министерство здравоохранения Украины обнародовало топ областей, в которых показатель летальности от коронавируса, превышает средний по стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.