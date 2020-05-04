В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни

12 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтвердили в течение сегодняшних суток, 3 мая. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Таким образом в Мариуполе выявлено 9 случаев, в Бахмуте - 2 и 1 - в Светлодарске.

В Мариуполе и Бахмуте новые инфицированные - из круга контактов лиц, у которых COVID-19 обнаружили ранее.

В Светлодарске наличие вируса подтвердили у больного с предварительным диагнозом "пневмония". Где он инфицировался, сейчас устанавливается.

"Хочу, чтобы меня услышали все жители Донетчины: пик заболеваемости мы еще не прошли! А потому в очередной раз прошу ответственно относиться к требованиям соблюдать правила карантина. Остановить быстрое распространение вируса может каждый из нас: стоит только прислушаться советы оставаться дома, не подвергать опасности ни себя, ни других" - обратился к жителям оюласти Павел Кириленко..