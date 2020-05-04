Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными

|4 мая 2020
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Пандемия коронавируса по прогнозам ученых может возвращаться несколькими волнами через два года, а контроль над COVID-19 возможен только после появления коллективного иммунитета у 2/3 населения планеты. В то же время медики и исследователи отмечают тревожный фактор бессимптомного течения болезни и распространения опасного вируса.
Американские ученые пришли к выводу, что до 25% людей, зараженных COVID-19, остаются бессимптомными.
По словам высокопоставленного представителя здравоохранения США, значительная часть пациентов с коронавирусом может вообще не иметь характерных симптомов - ключевого фактора, способствующего распространению вируса. Об этом передает Live Science.
"Это важно, потому что теперь у нас есть люди, которые могут не иметь никаких симптомов, но могут способствовать инфицированию", - сказал директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.
Более того, даже если люди заболевают, они могут передать вирус в течение 48 часов до появления симптомов, добавил он.
"Это помогает объяснить, насколько быстро этот вирус продолжает распространяться по всей стране, потому что у нас есть бессимптомные распространители, и у нас есть люди, которые передают (вирус) за 48 часов до того, как они станут симптоматическими", - отметил Редфилд.
Недавние исследования, проведенные в других странах, также показывают, что возможна бессимптомная передача COVID-19. Например, исследование, опубликованное 1 апреля в еженедельном отчете по заболеваемости и смертности CDC, показало, что из более чем 150 случаев COVID-19, не связанных с поездками, в Сингапуре 6,4% могут быть связаны с бессимптомной передачей.
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30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
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29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
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• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
26 апреля 2020
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• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
• В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале
• В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день
25 апреля 2020
• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
• Студенты вузов закончат учебный год дистанционно
• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
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Пандемия коронавируса по прогнозам ученых может возвращаться несколькими волнами через два года, а контроль над COVID-19 возможен только после появления коллективного иммунитета у 2/3 населения планеты. В то же время медики и исследователи отмечают тревожный фактор бессимптомного течения болезни и распространения опасного вируса.