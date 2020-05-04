 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
4 мая 2020 Просмотров: 26 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пандемия коронавируса по прогнозам ученых может возвращаться несколькими волнами через два года, а контроль над COVID-19 возможен только после появления коллективного иммунитета у 2/3 населения планеты. В то же время медики и исследователи отмечают тревожный фактор бессимптомного течения болезни и распространения опасного вируса.

Американские ученые пришли к выводу, что до 25% людей, зараженных COVID-19, остаются бессимптомными.

По словам высокопоставленного представителя здравоохранения США, значительная часть пациентов с коронавирусом может вообще не иметь характерных симптомов - ключевого фактора, способствующего распространению вируса. Об этом передает Live Science.

"Это важно, потому что теперь у нас есть люди, которые могут не иметь никаких симптомов, но могут способствовать инфицированию", - сказал директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

Более того, даже если люди заболевают, они могут передать вирус в течение 48 часов до появления симптомов, добавил он.

"Это помогает объяснить, насколько быстро этот вирус продолжает распространяться по всей стране, потому что у нас есть бессимптомные распространители, и у нас есть люди, которые передают (вирус) за 48 часов до того, как они станут симптоматическими", - отметил Редфилд.

Недавние исследования, проведенные в других странах, также показывают, что возможна бессимптомная передача COVID-19. Например, исследование, опубликованное 1 апреля в еженедельном отчете по заболеваемости и смертности CDC, показало, что из более чем 150 случаев COVID-19, не связанных с поездками, в Сингапуре 6,4% могут быть связаны с бессимптомной передачей.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

4 мая 2020

Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными

В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни

30 апреля 2020

Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса

В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19

Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня

Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен

Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница

14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях

29 апреля 2020

В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250

У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц

Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе

В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни

28 апреля 2020

Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"

Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск

В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха

27 апреля 2020

Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков

Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Как лечат псориаз: основные методики

Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки

В чем эффективность защитных перегородок в такси

Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП

26 апреля 2020

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы

В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии

В июне в школах учебного процесса не будет

В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день

25 апреля 2020

Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"

Студенты вузов закончат учебный год дистанционно

В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27

Также в разделе

В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни

— 4 мая 2020 —

12 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтвердили в течение сегодняшних суток, 3 мая. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса

— 30 апреля 2020 —

Министерство здравоохранения Украины обнародовало топ областей, в которых показатель летальности от коронавируса, превышает средний по стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Читать далее ⇒

В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19

— 30 апреля 2020 —

Новый случай коронавирусной болезни лабораторно подтвержден на Донетчине в Торецке. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня

— 30 апреля 2020 —

Организаторы приняли решение разбить альтернативное шоу Евровидения-2020 на три части и анонсировали два специальных шоу, которые пройдут в те же даты, когда должны были состояться полуфиналы конкурса в Роттердаме - 12 и 14 мая. Основное шоу, как и финал, пройдет 16 мая на Youtube-канале Евровидения.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными»

Пандемия коронавируса по прогнозам ученых может возвращаться несколькими волнами через два года, а контроль над COVID-19 возможен только после появления коллективного иммунитета у 2/3 населения планеты. В то же время медики и исследователи отмечают тревожный фактор бессимптомного течения болезни и распространения опасного вируса.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха

Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков

В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен

Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий

Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы

Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 мая 2020

Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными

В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни

30 апреля 2020

Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса

В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19

Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня

Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен

Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница

14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях

29 апреля 2020

В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250

У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц

Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе

В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни

28 апреля 2020

Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"

Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск

В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха

27 апреля 2020

Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков

Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Как лечат псориаз: основные методики

Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки

В чем эффективность защитных перегородок в такси

Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП

26 апреля 2020

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы

В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии

В июне в школах учебного процесса не будет

В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день

25 апреля 2020

Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"

Студенты вузов закончат учебный год дистанционно

В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top