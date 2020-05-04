 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
4 мая 2020 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принято Кабинетом министров на внеочередном заседании 4 мая, передает РБК-Украина.

Постановление о продлении карантина принято с возможностью доработки в течение двух дней.

"Проект постановления о внесении изменений в постановление № 211. Изменения касаются продления карантина до 22 мая на территории страны. Во вторых, снимаем определенный ряд запретов, которые действовали на территории страны. Разрешаем работу летних террас, ресторанов, которые расположены под открытым небом. Позволяем, работу определенных мероприятий культуры. Но все это на усмотрение того или иного учреждения культуры. Также разрешаем работу адвокатов, нотариусов...", - заявил Степанов

При этом продление карантина не повлияет на начало смягчения карантинных ограничений, которые запланированы на 11 мая.

"Важный момент, сигнал для бизнеса, с 11 мая готовьте свои заведения для открытия. Смягчение состоится", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. При этом сам режим карантина был продлен до 22 мая. Также данное постановление подразумевает возможность ужесточения карантина в отдельных областях решением местных комиссий по чрезвычайным ситуациям после 11 мая. На данный момент это Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

4 мая 2020

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями

Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными

В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни

30 апреля 2020

Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса

В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19

Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня

Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен

Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница

14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях

29 апреля 2020

В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250

У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц

Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе

В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни

28 апреля 2020

Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"

Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск

В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха

27 апреля 2020

Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков

Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Как лечат псориаз: основные методики

Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки

В чем эффективность защитных перегородок в такси

Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП

26 апреля 2020

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы

В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии

В июне в школах учебного процесса не будет

В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день

25 апреля 2020

Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"

Студенты вузов закончат учебный год дистанционно

Также в разделе

Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными

— 4 мая 2020 —

Пандемия коронавируса по прогнозам ученых может возвращаться несколькими волнами через два года, а контроль над COVID-19 возможен только после появления коллективного иммунитета у 2/3 населения планеты. В то же время медики и исследователи отмечают тревожный фактор бессимптомного течения болезни и распространения опасного вируса.

Читать далее ⇒

В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни

— 4 мая 2020 —

12 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтвердили в течение сегодняшних суток, 3 мая. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса

— 30 апреля 2020 —

Министерство здравоохранения Украины обнародовало топ областей, в которых показатель летальности от коронавируса, превышает средний по стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Читать далее ⇒

В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19

— 30 апреля 2020 —

Новый случай коронавирусной болезни лабораторно подтвержден на Донетчине в Торецке. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями»

В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принято Кабинетом министров на внеочередном заседании 4 мая, передает РБК-Украина.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха

Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков

В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен

Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий

Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы

Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 мая 2020

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями

Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными

В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни

30 апреля 2020

Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса

В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19

Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня

Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен

Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница

14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях

29 апреля 2020

В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250

У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц

Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе

В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни

28 апреля 2020

Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"

Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск

В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха

27 апреля 2020

Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков

Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Как лечат псориаз: основные методики

Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки

В чем эффективность защитных перегородок в такси

Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП

26 апреля 2020

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы

В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии

В июне в школах учебного процесса не будет

В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день

25 апреля 2020

Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"

Студенты вузов закончат учебный год дистанционно

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top