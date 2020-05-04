Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями

|4 мая 2020
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В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принято Кабинетом министров на внеочередном заседании 4 мая, передает РБК-Украина.
Постановление о продлении карантина принято с возможностью доработки в течение двух дней.
"Проект постановления о внесении изменений в постановление № 211. Изменения касаются продления карантина до 22 мая на территории страны. Во вторых, снимаем определенный ряд запретов, которые действовали на территории страны. Разрешаем работу летних террас, ресторанов, которые расположены под открытым небом. Позволяем, работу определенных мероприятий культуры. Но все это на усмотрение того или иного учреждения культуры. Также разрешаем работу адвокатов, нотариусов...", - заявил Степанов
При этом продление карантина не повлияет на начало смягчения карантинных ограничений, которые запланированы на 11 мая.
"Важный момент, сигнал для бизнеса, с 11 мая готовьте свои заведения для открытия. Смягчение состоится", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Таким образом правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. При этом сам режим карантина был продлен до 22 мая. Также данное постановление подразумевает возможность ужесточения карантина в отдельных областях решением местных комиссий по чрезвычайным ситуациям после 11 мая. На данный момент это Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области.
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29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
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• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
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• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
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• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
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• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
• В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале
• В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день
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• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
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Комментарии к статье «Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями»
В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принято Кабинетом министров на внеочередном заседании 4 мая, передает РБК-Украина.