7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни

Три пациента выздоровели, четверо заболели. Так изменилась ситуация с COVID-19 на Донетчине в течение этих суток, 7 мая. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

4 новых случая коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в Бахмуте и Мариуполе. Среди мариупольских пациентов - 2 мужчины (66 и 56 лет) и 53-летняя женщина. В Бахмуте положительный результат на наличие вируса получила 35-летняя женщина, медработница.

В этих же городах есть и пациенты, которые выздоровели: в Мариуполе - две женщины (64 и 45 лет), в Бахмуте - 55-летний мужчина.

Таким образом, по состоянию на 7 мая с начала объявления карантина в Донецкой области зарегистрировано 93 случая COVID-19. Три из них завершились летально, 20 пациентов выздоровели, 70 продолжают лечение.