Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус

|7 мая 2020
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Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания одобрила два законопроекта, которыми предусмотрено массовое тестирование на коронавирус и определены страховые выплаты медицинским работникам, борющимся с COVID-19.
Законопроектом №3380 предусмотрено, что тестирование будет обязательным для лиц, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса, и лиц, контактировавших с больными.
Также в Украине должны будут проходить регулярное тестирование медицинские и другие работники, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом, а также лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в частности, работники Национальной полиции и Национальной гвардии, независимо от того, контактировали они с больным или нет.
Документ предусматривает, что лица, которые из-за проведения мероприятий по недопущению распространения коронавируса были вынуждены пойти на самоизоляцию, или находятся в медучреждениях, будут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа.
Медработники, которые из-за коронавируса лежат в больнице или находятся на самоизоляции, будут получать помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.
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• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
26 апреля 2020
• Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
• В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале
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Комментарии к статье «Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус»
Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания одобрила два законопроекта, которыми предусмотрено массовое тестирование на коронавирус и определены страховые выплаты медицинским работникам, борющимся с COVID-19.