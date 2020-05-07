Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус

Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания одобрила два законопроекта, которыми предусмотрено массовое тестирование на коронавирус и определены страховые выплаты медицинским работникам, борющимся с COVID-19.

Законопроектом №3380 предусмотрено, что тестирование будет обязательным для лиц, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса, и лиц, контактировавших с больными.

Также в Украине должны будут проходить регулярное тестирование медицинские и другие работники, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом, а также лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в частности, работники Национальной полиции и Национальной гвардии, независимо от того, контактировали они с больным или нет.

Документ предусматривает, что лица, которые из-за проведения мероприятий по недопущению распространения коронавируса были вынуждены пойти на самоизоляцию, или находятся в медучреждениях, будут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

Медработники, которые из-за коронавируса лежат в больнице или находятся на самоизоляции, будут получать помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.