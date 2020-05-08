Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже

Министерство образования и науки перенесло на месяц сроки вступительной кампании в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

“Министерство образования и науки внесло изменения в условия приема на обучение в учреждения высшего образования Украины. Соответствующий приказ, подписанный 4 мая 2020 года, прошел регистрацию в Министерстве юстиции”, — говорится в сообщении.

"Так, для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования. Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления - до вечера 31 августа", - сообщили в МОН.

Кроме этого заявки на бюджетные места смогут подать те абитуриенты, у которых один из родителей был полицейским и считается погибшим или без вести пропавшим лицом при исполнении им служебных обязанностей. При этом по итогам ВНО право на поступление на бюджет имеют иностранцы и лица без гражданства.