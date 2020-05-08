Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже

|8 мая 2020
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Министерство образования и науки перенесло на месяц сроки вступительной кампании в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
“Министерство образования и науки внесло изменения в условия приема на обучение в учреждения высшего образования Украины. Соответствующий приказ, подписанный 4 мая 2020 года, прошел регистрацию в Министерстве юстиции”, — говорится в сообщении.
"Так, для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования. Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления - до вечера 31 августа", - сообщили в МОН.
Кроме этого заявки на бюджетные места смогут подать те абитуриенты, у которых один из родителей был полицейским и считается погибшим или без вести пропавшим лицом при исполнении им служебных обязанностей. При этом по итогам ВНО право на поступление на бюджет имеют иностранцы и лица без гражданства.
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4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
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Комментарии к статье «Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже»
Министерство образования и науки перенесло на месяц сроки вступительной кампании в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.