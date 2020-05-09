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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
9 мая 2020 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Святогорск и Волновахский район - новые точки на карте Донецкой области, где подтвердили наличие инфицированных COVID-19. Прибавилось пациентов и в Мариуполе. На остальной территории области ситуация с заболеваемостью на коронавирус по состоянию на 8 мая осталась неизменной. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В Волновахском районе наличие COVID-19 подтверждена у 81-летнего пенсионера, из круга контактных лиц по Областной больнице интенсивного лечения (г. Мариуполь).

В Святогорске коронавірусну болезнь обнаружили у 63-летней пенсионерки, которая в начале мая вернулась домой из России.

В Мариуполе - 4 новых случая: двое детей 8 и 5 лет, и две женщины - 22 и 52 лет. Одна из них - медработница. Все четверо - из круга контактных лиц ранее подтвержденных случаев.

Общая статистика по области выглядит следующим образом:

  • 99 случаев всего, из них 3 летальных. 20 пациентов выздоровело, 76 продолжают лечение.

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Святогорск и Волновахский район - новые точки на карте Донецкой области, где подтвердили наличие инфицированных COVID-19. Прибавилось пациентов и в Мариуполе. На остальной территории области ситуация с заболеваемостью на коронавирус по состоянию на 8 мая осталась неизменной. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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