|9 мая 2020
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Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что Украина 20-й день переживает стадию "плато" с распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом Ляшко рассказал в эфире программы "Свобода слова", передает "РБК".
Святогорск и Волновахский район - новые точки на карте Донецкой области, где подтвердили наличие инфицированных COVID-19. Прибавилось пациентов и в Мариуполе. На остальной территории области ситуация с заболеваемостью на коронавирус состоянию на 8 мая осталась неизменной.
По словам главного санитарного врача страны, количество новых случаев заражения в сутки ежедневно колеблется в диапазоне от 350 до 550.
"Мы вышли на определенное плато. И сейчас это определенное плато "убаюкивает". Поскольку мы уже 20-й день в диапазоне 350-550 случаев в сутки", - сказал Ляшко.
Также он отметил, что в случае полной отмены карантина 11 мая Украина может получить вспышки коронавируса летом и осенью.
"Если мы отменяем карантин 11 мая, мы летом можем увидеть вспышку, потому может быть коэффициент сезонности. Но то, что мы увидим осенью, даст нам то, что удалось предотвратить весной. Поэтому вопрос поэтапного выхода из карантина – это все делается на благо украинцев", - добавил он.
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• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
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• Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса
• Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже
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• Может ли киберспорт gg bet быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
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Комментарии к статье «Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса»
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что Украина 20-й день переживает стадию "плато" с распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом Ляшко рассказал в эфире программы "Свобода слова", передает "РБК".