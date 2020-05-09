Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что Украина 20-й день переживает стадию "плато" с распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом Ляшко рассказал в эфире программы "Свобода слова", передает "РБК".

Святогорск и Волновахский район - новые точки на карте Донецкой области, где подтвердили наличие инфицированных COVID-19. Прибавилось пациентов и в Мариуполе. На остальной территории области ситуация с заболеваемостью на коронавирус состоянию на 8 мая осталась неизменной.

По словам главного санитарного врача страны, количество новых случаев заражения в сутки ежедневно колеблется в диапазоне от 350 до 550.

"Мы вышли на определенное плато. И сейчас это определенное плато "убаюкивает". Поскольку мы уже 20-й день в диапазоне 350-550 случаев в сутки", - сказал Ляшко.

Также он отметил, что в случае полной отмены карантина 11 мая Украина может получить вспышки коронавируса летом и осенью.

"Если мы отменяем карантин 11 мая, мы летом можем увидеть вспышку, потому может быть коэффициент сезонности. Но то, что мы увидим осенью, даст нам то, что удалось предотвратить весной. Поэтому вопрос поэтапного выхода из карантина – это все делается на благо украинцев", - добавил он.