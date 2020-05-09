Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета

Еврокомиссия предлагает государствам-членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии 8 мая.

"Сегодня Комиссия предложила государствам-членам Шенгенской зоны продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня", - говорится в сообщении.

Комиссия отмечает, что отмена ограничений на поездки должна осуществляться поэтапно.

Комиссар ЕС по внутренним делам Юлва Йоханссон подчеркнула, что открытию внешних границ должно предшествовать скоординированное снятие пограничного контроля между странами-членами ЕС.

Любое дальнейшее продление ограничения на поездки после 15 июня 2020 года необходимо будет вновь оценить, исходя из развития эпидемиологической ситуации, полагают в Еврокомиссии.

Ограничение на поездки применяется к "зоне ЕС+", в которую входят все государства-члены Шенгенской зоны (включая Болгарию, Хорватию, Кипр и Румынию) и 4 Шенгенских ассоциированных государства (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), а также Швейцария - всего 30 стран.