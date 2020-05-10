Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина

|10 мая 2020
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Увеличение соцвыплат, а также выплата надбавок приведут к увеличению дохода среди социально незащищенных групп населения
Как сообщается, социальные выплаты, назначаемые гражданам во время карантина, приведут к росту доходов населения в среднем на 8%. Такие расчеты приведены в инфляционной отчете регулятора.
Какие выплаты во время карантина ждут украинцев:
Кроме того, право на дополнительные выплаты будут иметь такие категории граждан как:
"Вместе стоимость указанных инициатив, по оценкам НБУ, составляет около 8% от средних за квартал доходов населения в 2019 году. Итак, социальная поддержка станет определенным компенсатором потерянных доходов во втором квартале", - отмечают в НБУ.
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10 мая 2020
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9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
• В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
8 мая 2020
• ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
• Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса
• Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже
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• Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз
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• Может ли киберспорт gg bet быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
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Увеличение соцвыплат, а также выплата надбавок приведут к увеличению дохода среди социально незащищенных групп населения