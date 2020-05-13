Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен

Частные солнечные станции в Донецкой области сгенерировали почти вдвое больше «чистой» электроэнергии, чем за три предыдущих месяца. Это позволило им лишь в апреле заработать 6,7 млн грн, с начал агода – 13 млн грн., - сообщает пресс-служба YASNO в Донецкой области.

Электропоставщик YASNO в Донецкой области осуществляет выплаты производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу.

В апреле в Донецкой области стало на 13 частных солнечных станций больше. Теперь 477 домохозяйств производят экологически чистую электроэнергию и удовлетворяют не только собственные потребности, но и продают остаток в сеть. Большинство станций установлено в Мариуполе – 109. По 48 семей производят электроэнергию в Славянске и Мангуше, еще 46 – в Никольском.

Всего в Украине, по данным Госэнергоэффективности, уже более 24 тысяч домохозяйств генерируют почти 700 млн кВт·ч чистой электроэнергии в год.