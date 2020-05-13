Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен

|13 мая 2020
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Частные солнечные станции в Донецкой области сгенерировали почти вдвое больше «чистой» электроэнергии, чем за три предыдущих месяца. Это позволило им лишь в апреле заработать 6,7 млн грн, с начал агода – 13 млн грн., - сообщает пресс-служба YASNO в Донецкой области.
Электропоставщик YASNO в Донецкой области осуществляет выплаты производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу.
В апреле в Донецкой области стало на 13 частных солнечных станций больше. Теперь 477 домохозяйств производят экологически чистую электроэнергию и удовлетворяют не только собственные потребности, но и продают остаток в сеть. Большинство станций установлено в Мариуполе – 109. По 48 семей производят электроэнергию в Славянске и Мангуше, еще 46 – в Никольском.
Всего в Украине, по данным Госэнергоэффективности, уже более 24 тысяч домохозяйств генерируют почти 700 млн кВт·ч чистой электроэнергии в год.
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10 мая 2020
• Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина
• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
• В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
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• Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса
• Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже
• План выхода из карантина будет пересматриваться
• Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз
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• Украинцам подробно рассказали об индексации
• Может ли киберспорт gg bet быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
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Комментарии к статье «Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен»
Частные солнечные станции в Донецкой области сгенерировали почти вдвое больше «чистой» электроэнергии, чем за три предыдущих месяца. Это позволило им лишь в апреле заработать 6,7 млн грн, с начал агода – 13 млн грн., - сообщает пресс-служба YASNO в Донецкой области.