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Бездумная исполнительность

Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
13 мая 2020 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Карантин в Украине с нынешними ограничениями будет действовать до 22 мая, а после этой даты страна будет переходить на адаптивный карантин. Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 13 мая.

Какая ситуация будет с карантином в Украине в будущем:

  • Карантин с 22 мая будет становиться по большей части адаптивным, то есть локальным
  • Местная власть будет принимать решения об ограничениях
  • Полный локдаун (закрытие границ) снимут, но ограничения останутся в местах вспышек коронавируса.
  • Ограничения могут затянуться локально до конца 2020 года

Денис Шмыгаль говорит, что карантин будет смягчаться зависимо от развития эпидемиологической ситуации в стране.

"При этом будем передавать все больше полномочий на места, органам местного самоуправления", - добавил глава правительства.

Такое решение связано с тем, что уровень заболеваемости в разных регионах разный, поэтому важно локализировать места с наибольшими темпами распространения болезни.

К июню - июлю, по словам Дениса Шмыгаля, планируется полный переход к модели адаптивного карантина, его могут ввести в таких регионах:

  • Черновицкая,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Ивано-Франковская области,
  • Киев.

Продлиться адаптивный карантин может до конца 2020 года. При этом ответственность за вспышки болезни будут нести местные власти, - добавил премьер.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план»

Карантин в Украине с нынешними ограничениями будет действовать до 22 мая, а после этой даты страна будет переходить на адаптивный карантин. Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 13 мая.

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