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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек
13 мая 2020 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Правительство внесло изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" незначительно смягчить условия карантина и разрешил украинцам собираться группами до восьми человек. Раньше группы больше двух человек были незаконными..

Кроме того, Кабмин разрешил ресторанам размещать на летних площадках за одним столиком четырех человек (кроме детей до 14 лет), а не двух, как ранее. При этом кресла по-прежнему должны находиться минимум в 1,5 метрах друг от друга.

"Есть еще дополнительный вопрос. Он касается обращения наших рестораторов, чтобы мы внесли изменения в наше 211 постановление сегодня на заседании. Они касаются изменения параметров пребывания на летних террасах, они касаются изменения в пребывании в парках, потому что у нас осталось два человека", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Комментарии к статье «Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек»

Правительство внесло изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" незначительно смягчить условия карантина и разрешил украинцам собираться группами до восьми человек. Раньше группы больше двух человек были незаконными..

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