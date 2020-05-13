Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек

|13 мая 2020
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Правительство внесло изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" незначительно смягчить условия карантина и разрешил украинцам собираться группами до восьми человек. Раньше группы больше двух человек были незаконными..
Кроме того, Кабмин разрешил ресторанам размещать на летних площадках за одним столиком четырех человек (кроме детей до 14 лет), а не двух, как ранее. При этом кресла по-прежнему должны находиться минимум в 1,5 метрах друг от друга.
"Есть еще дополнительный вопрос. Он касается обращения наших рестораторов, чтобы мы внесли изменения в наше 211 постановление сегодня на заседании. Они касаются изменения параметров пребывания на летних террасах, они касаются изменения в пребывании в парках, потому что у нас осталось два человека", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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• В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
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10 мая 2020
• Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина
• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
• В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
8 мая 2020
• ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
• Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса
• Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже
• План выхода из карантина будет пересматриваться
• Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз
• КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении
• Украинцам подробно рассказали об индексации
• Может ли киберспорт gg bet быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
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Комментарии к статье «Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек»
Правительство внесло изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" незначительно смягчить условия карантина и разрешил украинцам собираться группами до восьми человек. Раньше группы больше двух человек были незаконными..