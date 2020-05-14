 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
14 мая 2020 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В ближайшее время в Украине откроются непродовольственные рынки. Позволяющие восстановить их работу изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года принял Кабмин на внеочередном заседании правительства 14 мая.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения разрешат восстановить полное торговое обслуживание населения.

"Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Решение вступит в силу после опубликования", - говорится в сообщении.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 мая 2020

ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года

Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки

13 мая 2020

Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек

Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план

Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен

ЦНАП Славянска продолжает прием граждан

В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

11 мая 2020

УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

10 мая 2020

Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина

Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета

9 мая 2020

Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам

Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске

Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета

Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса

В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19

8 мая 2020

ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина

Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса

Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже

План выхода из карантина будет пересматриваться

Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз

КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении

Украинцам подробно рассказали об индексации

Может ли киберспорт gg bet быть безопасным

В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев

Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения

7 мая 2020

Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус

7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни

4 мая 2020

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями

Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными

В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни

Также в разделе

ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года

— 14 мая 2020 —

На 2016 год ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 72,5 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения.

Читать далее ⇒

Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек

— 13 мая 2020 —

Правительство внесло изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" незначительно смягчить условия карантина и разрешил украинцам собираться группами до восьми человек. Раньше группы больше двух человек были незаконными..

Читать далее ⇒

Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

— 13 мая 2020 —

Кабинет министров частично приостановил действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 мая.

Читать далее ⇒

Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план

— 13 мая 2020 —

Карантин в Украине с нынешними ограничениями будет действовать до 22 мая, а после этой даты страна будет переходить на адаптивный карантин. Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 13 мая.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки»

В ближайшее время в Украине откроются непродовольственные рынки. Позволяющие восстановить их работу изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года принял Кабмин на внеочередном заседании правительства 14 мая.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

ЦНАП Славянска продолжает прием граждан

В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения

Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса

Украинцам подробно рассказали об индексации

Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 мая 2020

ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года

Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки

13 мая 2020

Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек

Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план

Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен

ЦНАП Славянска продолжает прием граждан

В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

11 мая 2020

УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

10 мая 2020

Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина

Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета

9 мая 2020

Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам

Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске

Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета

Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса

В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19

8 мая 2020

ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина

Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса

Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже

План выхода из карантина будет пересматриваться

Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз

КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении

Украинцам подробно рассказали об индексации

Может ли киберспорт gg bet быть безопасным

В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев

Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения

7 мая 2020

Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус

7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни

4 мая 2020

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями

Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными

В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top