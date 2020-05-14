Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки

— 13 мая 2020 —

Карантин в Украине с нынешними ограничениями будет действовать до 22 мая, а после этой даты страна будет переходить на адаптивный карантин. Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 13 мая.

Читать далее ⇒