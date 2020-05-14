ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года

|14 мая 2020
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На 2016 год ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 72,5 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения.
Согласно отчету ВОЗ, ожидаемая продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года. При этом в мире этот средний показатель равен 72 годам.
Кроме того, продолжительность здоровой жизни оценена на уровне 64 лет - 60,3 года (мужчины) и 67,6 года (женщины).
Кроме того, ВОЗ отмечает, что вероятность смерти от заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний в Украине составляет 24,7%. При этом смертность от суицидов составляла 22,4 на 100 тысяч населения.
Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что сегодня мир борется с самой серьезной пандемией за 100 лет. При этом отмечается, что несмотря на пандемию COVID-19, в странах с низким уровнем дохода зафиксирован наибольший прирост продолжительности жизни. В целом, согласно опубликованной ВОЗ статистике за 2020 год, в мире наблюдается позитивная динамика в сфере здравоохранения.
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13 мая 2020
• Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек
• Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту
• Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
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• В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
11 мая 2020
• УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
10 мая 2020
• Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина
• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
• В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
8 мая 2020
• ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
• Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса
• Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже
• План выхода из карантина будет пересматриваться
• Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз
• КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении
• Украинцам подробно рассказали об индексации
• Может ли киберспорт gg bet быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
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Комментарии к статье «ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года»
На 2016 год ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 72,5 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения.