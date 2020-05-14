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Фотофакт

Бездумная исполнительность

ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года
14 мая 2020 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На 2016 год ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 72,5 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения.

Согласно отчету ВОЗ, ожидаемая продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года. При этом в мире этот средний показатель равен 72 годам.

Кроме того, продолжительность здоровой жизни оценена на уровне 64 лет - 60,3 года (мужчины) и 67,6 года (женщины).

Кроме того, ВОЗ отмечает, что вероятность смерти от заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний в Украине составляет 24,7%. При этом смертность от суицидов составляла 22,4 на 100 тысяч населения.

Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что сегодня мир борется с самой серьезной пандемией за 100 лет. При этом отмечается, что несмотря на пандемию COVID-19, в странах с низким уровнем дохода зафиксирован наибольший прирост продолжительности жизни. В целом, согласно опубликованной ВОЗ статистике за 2020 год, в мире наблюдается позитивная динамика в сфере здравоохранения.

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Комментарии к статье «ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года»

На 2016 год ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 72,5 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения.

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