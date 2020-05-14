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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"
14 мая 2020 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Информация об утечке персональных данных украинцев из приложения "Дія" не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Полицейские в рамках расследования провели ряд оперативно-следственных действий, во время которых не обнаружили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дія".

"Установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности и в телеграмм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая "Опендатабот" - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компаниях. При этом стоит отметить, что информация о якобы кибератаках и киберуязвимости системы "Дія" не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не обнаружили фактов киберинцидентов", - сообщили в Нацполиции.

Также правоохранители установили, что актуальность информации ряда баз, с которых произошла утечка данных, соответствует наполнению более чем годовой давности.

"Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерной-технической экспертизы", - добавили в полиции.

Представитель "Опендатабот" заявил, что их сервис содержит публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API Минюста, соответственно, не мог стать источником персональных и банковские данных, обнародованных в вышеупомянутом Telegram-канале.

Напомним, в начале недели стало известно, что в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев. Один из ботов слил базу данных, в которой было 26 миллионов водительских удостоверений. После инцидента в сети начали говорить о том, что данные украинцев взяты из программы "Дія".

По данным фактам расследование начали в Нацполиции, Службе безопасности Украины и Государственном бюро расследований.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"»

Информация об утечке персональных данных украинцев из приложения "Дія" не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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