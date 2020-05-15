Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса

|15 мая 2020
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Словения объявила о прекращении эпидемии коронавируса и открыла границы для стран ЕС, несмотря на то что о новых случаях заражения COVID-19 все еще сообщается.
"На сегодняшний день в Словении сложилась наилучшая клиническая ситуация в Европе, что позволяет нам объявить о конце эпидемии", – заявил премьер-министр страны Янез Янша.
По последним данным, в стране зафиксировано 1465 случаев коронавируса и 103 смерти. Принимая во внимание тот факт, что число новых случаев снизилось, правительство распорядилось открыть границы для всех граждан Евросоюза. При этом граждане третьих стран должны будут соблюдать карантин.
Некоторые другие ограничения также останутся в силе: запрет на массовые публичные собрания, необходимость носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.
Официальное завершение эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и компаниям, пострадавшим от коронавируса, прекращают действовать с конца мая.
С начала эпидемии в Словении подтвердили 1464 случаев коронавируса и 103 летальных случаев среди инфицированных. Страна объявила эпидемию 12 марта.
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13 мая 2020
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• Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
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• УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
10 мая 2020
• Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина
• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
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• ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
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Словения объявила о прекращении эпидемии коронавируса и открыла границы для стран ЕС, несмотря на то что о новых случаях заражения COVID-19 все еще сообщается.