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Бездумная исполнительность

Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
15 мая 2020 Просмотров: 40 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине вступил в силу закон, которым отменяется действие штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали в автоматическом режиме.

Принятый 24 апреля закон начал действовать 14 мая. Он исключает из Кодекса про административные нарушения (КУоАП) норму, согласно которой за нарушения ПДД административные взыскания начислялись в виде баллов. До отмены этой нормы каждому водителю начислялось по 150 баллов, которые он мог использовать вместо денежного штрафа.

Если было зафиксировано правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме, то от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычиталось количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

Каждое такое нарушение "стоило" 50 баллов:

  • превышение скорости;
  • проезд на запрещающий сигнал;
  • нарушение правил остановки и стоянки;
  • нарушение запрета двигаться по полосе для общественного транспорта, по тротуару или пешеходной дорожке;
  • выезд на полосу встречного движения;
  • нарушения правил пересечения ж/д переезда.

Теперь взыскания за эти нарушения будут сразу начисляться деньгами.

Так, к примеру, за превышение скорости будут начислять штраф от 255 до 510 грн. Проезд на запрещенный сигнал или по встречной - 425 грн, проезд по полосе общественного транспорта или тротуару - 510 грн, нарушение правил пересечения ж/д проезда - 340 грн.

Размер штрафа может быть увеличен в разы, если нарушение совершается не впервые, а особенно в нетрезвом виде - до 40 800 грн и лишения прав.

Штраф уплачивается в пользу районного Государственного казначейства по месту регистрации водителя. Оплатить штраф необходимо в течение 15 дней, иначе сумма увеличивается в два раза.
По материалам: 112.UA

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В Украине вступил в силу закон, которым отменяется действие штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали в автоматическом режиме.

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