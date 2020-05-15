Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД

|15 мая 2020
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В Украине вступил в силу закон, которым отменяется действие штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали в автоматическом режиме.
Принятый 24 апреля закон начал действовать 14 мая. Он исключает из Кодекса про административные нарушения (КУоАП) норму, согласно которой за нарушения ПДД административные взыскания начислялись в виде баллов. До отмены этой нормы каждому водителю начислялось по 150 баллов, которые он мог использовать вместо денежного штрафа.
Если было зафиксировано правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме, то от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычиталось количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.
Каждое такое нарушение "стоило" 50 баллов:
Теперь взыскания за эти нарушения будут сразу начисляться деньгами.
Так, к примеру, за превышение скорости будут начислять штраф от 255 до 510 грн. Проезд на запрещенный сигнал или по встречной - 425 грн, проезд по полосе общественного транспорта или тротуару - 510 грн, нарушение правил пересечения ж/д проезда - 340 грн.
Размер штрафа может быть увеличен в разы, если нарушение совершается не впервые, а особенно в нетрезвом виде - до 40 800 грн и лишения прав.
Штраф уплачивается в пользу районного Государственного казначейства по месту регистрации водителя. Оплатить штраф необходимо в течение 15 дней, иначе сумма увеличивается в два раза.
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• В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют
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В Украине вступил в силу закон, которым отменяется действие штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали в автоматическом режиме.