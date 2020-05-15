Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»

— 15 мая 2020 —

По мере того, как в Украине снимают различные карантинные ограничения, приближается начало отпускного сезона. Но отдохнуть как обычно у украинцев не получится – во многих странах ограничения на въезд и авиасообщение планируют восстанавливать очень осторожно. О том, куда украинцы смогут отправиться в ближайшие месяцы и станет ли внутренний туризм альтернативой поездке за рубеж – в материале РБК-Украина.

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