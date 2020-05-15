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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
15 мая 2020 Просмотров: 40 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на работу российских веб-ресурсов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассников», на три года — до 15 мая 2023 года. Соответствующий документ (№184 / 2020) был обнародован около полуночи 14 мая и моментально вступил в силу.

Срок действия предыдущего указа №133/2017, запрещающего работу российских соцсетей и сервисов в Украине, истекал 15 мая. То есть, решение буквально приняли в последнюю минуту.

Напомним, 10 апреля СБУ инициировала продление блокировки соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассников» и санкций в отношении российских IT-компаний ещё на 3 года, а 13 мая СНБО поддержала предложение о продлении запрета и передала соответствующий проект указа на подпись президенту.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на работу российских веб-ресурсов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассников», на три года — до 15 мая 2023 года. Соответствующий документ (№184 / 2020) был обнародован около полуночи 14 мая и моментально вступил в силу.

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